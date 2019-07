Pizzi e Rúben Dias colocam todos os candidatos à "partir do zero"

Lusa Comentários 06 Jul, 2019, 15:55 | Futebol Nacional

Com um discurso bem 'afinado' no relvado do Caixa Futebol Campus, os internacionais portugueses manifestaram o desejo de "voltar a festejar" no final da época, mas alertaram que todos os candidatos partem com a mesma "vontade de vencer".



"Pela nossa parte, vamos trabalhar todos os dias na máxima força para voltarmos a festejar no final", prometeu Pizzi, instantes após o treino aberto aos sócios benfiquistas, no Seixal, corroborado por Rúben Dias, que acrescentou que já assim foi "na última época".



"O Benfica é sempre favorito, mas não é por ter sido campeão, é por ser o Benfica", acrescentou o defesa-central das 'águias'.



Noutro prisma, Pizzi desvalorizou o sorteio do campeonato, que ditou um 'clássico' com o FC Porto logo à terceira jornada e a receção ao Sporting na última, lembrando que terão de "jogar contra todos os adversários ao longo da época".



"Para já, estamos focados no primeiro jogo, que é a Supertaça, e queremos conquistar mais esse título para os nossos adeptos", reforçou o médio do clube da Luz, adiantando que se o Benfica "começar bem, terá maiores probabilidades de terminar bem também".



Relativamente às mexidas no plantel, ambos os jogadores se escusaram a comentar o futuro de Jonas e referiram que a transferência de João Félix para o Atlético de Madrid foi "merecida".



"É algo natural pelo seu trabalho e trajetória no Benfica", comentaram os antigos companheiros de Félix, ao que Rúben Dias acrescentou que se trata de "um ciclo natural na vida dos jogadores" e que, agora, "cabe à estrutura do clube encontrar uma forma de manter o equilíbrio do plantel".



A finalizar, o defesa-central garantiu que tem "a cabeça no Benfica", quando lhe foi pedido para comentar a possibilidade de se transferir para o estrangeiro ou de renovar pelo clube da Luz.



"Tenho contrato por mais alguns anos e o meu foco está aqui. A renovação é algo que pode acontecer a qualquer momento no percurso de um jogador, mas não é algo que me preocupe neste momento", concluiu Rúben Dias.