PJ admite mais diligências na investigação à transferência de Lucho González

RTP 07 Nov, 2017

A Policia Judiciária (PJ) admitiu esta terça-feira a realização de mais diligências na investigação à transferência do futebolista argentino Lucho González do FC Porto para o Marselha, depois de concluídas as buscas à SAD 'azul e branca'.



Fonte oficial da PJ disse hoje à Lusa que as buscas aos 'dragões' decorreram da receção de uma carta rogatória das autoridades francesas, recebida há alguns meses.



A mesma fonte acrescentou que em causa está a investigação à transferência de um jogador e dos proventos dela decorrentes.



Em comunicado, a Procuradoria-Geral Distrital do Porto (PGDP) acrescentou que "foram igualmente inquiridas, como testemunhas, pessoas que tiveram ou têm ligações à SAD do FC Porto".



"Em execução de um pedido de cooperação judiciária internacional recebido das autoridades francesas, o Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto ordenou, hoje, a realização de diversas diligências, designadamente buscas na SAD do FC Porto", lê-se no comunicado da PGDP.



O documento acrescenta que "estas diligências, nas quais o Ministério Público foi coadjuvado pela Polícia Judiciária, foram também acompanhadas, ao abrigo dos instrumentos legais de cooperação, por dois elementos das autoridades francesas" e que "a carta rogatória em questão está em segredo de justiça".



A RTP adiantou em primeira mão que a saída de Lucho González rumo ao Marselha, em 2009, estava na base desta operação das autoridades, que investigam uma eventual fraude fiscal por parte do clube francês.





A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD veio informar a meio da tarde, e por sua iniciativa, que estava a ser alvo de buscas por parte das autoridades, tendo referido, em comunicado colocado no site oficial, que estava a colaborar desde manhã com as autoridades portuguesas e francesas no sentido de dar cumprimento a essa carta rogatória proveniente da justiça francesa, relativa a uma transferência, sem, no entanto, revelar de que jogador ou qual o clube envolvidos na transação.









Lucho González, também apelidado de "El Comandante", assinou em 2009 um contrato por quatro temporadas, regressou ao FC Porto em 2012. A comunicação social falava na altura em verbas a rondar os 18 milhões de euros, com a operação a atingir os 24 milhões em função do rendimento desportivo, naquela que foi, até aquele momento, a compra mais cara de sempre do Marselha. O antigo capitão dos 'dragões' alinha atualmente nos brasileiros do Atlético Paranaense.