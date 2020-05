Plantel do Vitória de Setúbal rastreado pela quarta vez no Bonfim

Nos três testes anteriores, todos os profissionais do clube, 12.º classificado da I Liga de futebol, com 28 pontos, acusaram negativo.



“Esta sexta-feira, plantel, equipa técnica e ‘staff’ realizaram novo teste da zaragatoa/PCR com colheita nasofaríngea, para a deteção de doença ativa. Uma bateria de exames que decorreu antes do último treino da semana”, escreveu o clube na nota emitida.



A equipa treinada por Julio Velázquez vai agora cumprir dois dias de folga, regressando aos treinos na segunda-feira, no Estádio do Bonfim.



Faltam disputar 90 jogos do principal escalão do futebol nacional, que tem o reinício previsto para 04 de junho e que é liderado pelo FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor 'encarnados' a 'azuis e brancos'.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.