`Play-off` de subida e novo modelo da Taça da Liga aprovados pelos clubes

Fontes de clubes presentes na reunião disseram à agência Lusa que o modelo, proposto pela direção da LPFP aos clubes, contempla uma alteração ao quadro competitivo, em que o 16.º classificado da I Liga e o terceiro classificado da II Liga, vão disputar um ‘play-off’, no final dos campeonatos, disputado em dois jogos.



Esta decisão, foi a proposta foi com 28 votos a favor, quatro abstenções e 18 votos contra.



Também aprovado nesta reunião foi o novo modelo da Taça da Liga para a próxima época, em que apenas oito clubes vão disputar o acesso à final-four.



Estarão apenas em competição os seis primeiros classificados da I Liga após a última jornada de novembro, além dos dois primeiros classificados da II Liga no mesmo momento.



Os oito emblemas vão defrontaram-se numa ronda inicial, a eliminar, disputada a apenas a uma mão.



O Sporting votou contra este modelo, mas a proposta foi ratificada pela maioria dos clubes presentes.



Também decidida nesta Assembleia Geral da LPFP foi a manutenção do modelo de cinco substituições na próxima temporada, nos campeonatos da I e II Ligas.



A proposta mereceu 19 votos a favor, 4 contra e 22 abstenções.



De todos os clubes que participam nos campeonatos profissionais, apenas o Desportivo das Aves não se fez representar nesta Assembleia Geral.