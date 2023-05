Play-offs de acesso às ligas profissionais 2023/24 discutem-se em 03 e 11 de junho

O acesso à próxima edição da I Liga vai ser discutido entre o 16.º classificado do primeiro escalão, que atualmente é o Marítimo, e o terceiro da II Liga, neste momento o Estrela da Amadora.



Na primeira mão, em 03 de junho, um sábado, o terceiro colocado da II Liga vai receber o 16.º colocado da I Liga, invertendo-se o local da segunda mão, agendada para 11 de junho, um domingo.



Nas mesmas datas discutir-se-á o acesso à II Liga 2023/24, que opõe o 16.º classificado da II Liga ao vencedor do play-off da Liga 3, o terceiro escalão nacional, competição que, ao contrário das duas profissionais, é organizada pela Federação Portuguesa de Futebol.



Neste caso, o vencedor do play-off da Liga 3, a ser decidido entre Sporting de Braga B e Vilaverdense, jogará a primeira mão em casa, enquanto o segundo jogo terá lugar na casa do 16.º colocado do segundo escalão, que atualmente é a BSAD.



Caso as eliminatórias estejam empatadas no final do tempo regulamentar da segunda mão, haverá lugar a prolongamento de 30 minutos e, se necessário, seguir-se-á um desempate por grandes penalidades.



Quando faltam duas rondas para o final das duas ligas profissionais, Marítimo (23 pontos), Paços de Ferreira (20) e Santa Clara (19) ocupam os três últimos lugares da I Liga, sendo que os dois últimos são despromovidos automaticamente e o 16.º e antepenúltimo segue para o play-off.



Na II Liga, as posições de play-off e despromoção serão disputadas por cinco emblemas, no caso Leixões (36 pontos), Nacional (33), BSAD (31), Trofense (29) e Sporting da Covilhã (28).



Quanto à Liga 3, União de Leiria e Belenenses já asseguraram a subida à II Liga, ao vencerem, respetivamente, as séries 1 e 2 da competição, ficando a terceira vaga de promoção reservada para Sporting de Braga B ou Vilaverdense, segundos colocados daquelas séries e que estão a meio da discussão do play-off. Na primeira mão, o Vilaverdense venceu por 2-0, e a segunda mão está marcada para domingo, em Vila Verde.