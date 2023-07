Portimonense assegura dois reforços brasileiros e renova com Maurício

O Portimonense assegurou a contratação do guarda-redes Vinicius Silvestre e do lateral Igor Formiga, ambos recrutados no Brasil, e renovou com o médio Maurício, confirmou à Lusa fonte da SAD do clube da I Liga portuguesa de futebol.

O guarda-redes brasileiro Vinicius Silvestre, 29 anos, assinou vínculo por três épocas, depois de ter representado o Palmeiras, no qual foi orientado nas últimas temporadas pelo português Abel Ferreira.



O jogador fez a sua formação no clube de São Paulo, no qual se estreou como sénior, mas teve pouca utilização ao longo do seu percurso de uma década no Palmeiras, registando ainda empréstimos ao Ponte Preta e ao CRB.



O lateral direito Igor Formiga, 24 anos, que assinou até 2027, chega a Portimão oriundo do Cruzeiro, no qual somava este ano quatro jogos na liga brasileira sob orientação do português Pepa.



No futebol brasileiro, o defesa conta também com passagens por Nova Iguaçu, Corinthians, Coimbra-MG e Ponte Preta.



Por outro lado, a SAD assegurou a continuidade do experiente médio brasileiro Maurício, 34 anos, que renovou por duas épocas, depois de ter chegado ao emblema algarvio no mercado de janeiro e de ter sido decisivo em duas vitórias por 1-0 com golos seus.



O Portimonense, que continua a ser orientado por Paulo Sérgio, já tinha anunciado seis reforços, todos para o setor ofensivo: Paulinho (ex-Viborg, Dinamarca), Rildo Filho (ex-Santa Clara), Sylvester Jasper (ex-Fulham, Inglaterra), Luan Campos (ex-América Mineiro, Brasil), Ângelo Taveira (ex-Farense) e Ronie Carrillo (ex-El Nacional, Equador).