Portimonense bate Académica e apura-se para a fase de grupos da Taça da Liga

Lusa Comentários 03 Ago, 2019, 20:43 / atualizado em 03 Ago, 2019, 20:46 | Futebol Nacional

Os algarvios fizeram valer a maior eficácia, numa primeira parte em que marcaram dois golos, apesar da réplica da Académica, que também teve bons momentos, mas desperdiçou as melhores oportunidades, incluindo uma grande penalidade, no último minuto do encontro.



Para um jogo de início de época, o primeiro tempo foi bastante ativo, com André Claro a desperdiçar a primeira grande ocasião para os 'estudantes', aos seis minutos, e Iury Castilho a responder para os locais, três minutos depois, atirando ao lado, quando seguia isolado.



Paulinho inaugurou o marcador aos 19 minutos, na marcação de uma grande penalidade, mas a Académica respondeu bem e esteve perto da igualdade, valendo o guardião Ricardo Ferreira, que defendeu remates perigosos de Mauro Cerqueira (22) e André Claro (28).



Iury Castilho voltou a desperdiçar, novamente isolado e atirando ao lado, aos 36 minutos, mas os algarvios acabaram mesmo por aumentar a diferença, por Aylton Boa Morte, nos 'descontos' da primeira parte, após uma boa jogada coletiva.



Na segunda parte, o Portimonense desperdiçou duas boas oportunidades, por Anzai (70) e Bruno Tabata (83), mas nos descontos (90+6) foi Hugo Almeida, avançado da 'briosa', que falhou a melhor ocasião, atirando à barra na marcação de uma grande penalidade.







Jogo no Estádio Municipal de Portimão.



Portimonense - Académica, 2-0.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Paulinho, 18 minutos (grande penalidade).



2-0, Aylton Boa Morte, 45+3.







Equipas:



- Portimonense: Ricardo Ferreira, Anzai, Jadson, Willyan, Henrique, Pedro Sá, Paulinho (Everson, 85), Rômulo (Hackman, 88), Bruno Tabata, Aylton Boa Morte e Iury Castilho (Marlos Moreno, 76).



(Suplentes: Gonda, Hackman, Marlos Moreno, Beto, Paulo Estrela, Everson e Sérgio Santos).



Treinador: António Folha.



- Académica: Tiago Pereira, Mike, Zé Castro, Silvério, Mauro Cerqueira, Leandro Silva, Reko (Marcos Paulo, 55), Barnes Osei, Ki (Hugo Almeida, 55), Chaby (Dani, 75) e André Claro.



(Suplentes: Daniel Azevedo, Ricardo Dias, Hugo Almeida, Dani, Mantilla, Marcos Paulo e Yuri Matias).



Treinador: César Peixoto.







Árbitro: Manuel Oliveira (Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Paulinho (24), Ki (53), Leandro Silva (59) e Jadson (90+5).



Assistência: 1.985 espetadores.