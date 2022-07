Portimonense bate Sp. Braga no fecho de estágio dos minhotos

No Estádio Municipal de Portimão, a formação treinada por Paulo Sérgio alcançou a segunda vitória consecutiva nesta pré-época, com golos de Pedro Sá (25 minutos) e Yago (41).



Nos algarvios, Payam, Moufi, Pedrão, Filipe Relvas, Seck, Pedro Sá, Bruno Reis, Anderson Oliveira, Rui Gomes, Welinton Júnior e Yago foram os titulares. Jogaram também Samuel Portugal, Ricardo Matos, Paulo Estrela, Felipe Dini, Chico Cardoso e Kim.



O conjunto minhoto, que somou o primeiro desaire na pré-época, ao sexto encontro, alinhou com Lukas Hornicek, Abel Ruiz, Roger, Paulo Oliveira, Simon Banza, Bruno Rodrigues, Lucas Mineiro, Borja, Gorby, Fabiano e Hernâni.



Jogaram ainda Tiago Sá, Moura, Schurrle, Rodrigo Gomes, Guilherme, Mario González, Castro, Dinis Rodrigues e Tormena.



Os algarvios voltam a jogar ainda hoje, ao final da tarde, frente aos angolanos do Petro de Luanda, enquanto a equipa de Artur Jorge volta à base para preparar o jogo de apresentação aos sócios, frente aos espanhóis do Celta de Vigo, na sexta-feira, no Municipal de Braga.