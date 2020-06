Portimonense cede empate ao Santa Clara perto do final

Os algarvios, que somaram o terceiro jogo sem perder desde que a competição foi retomada, estiveram a vencer desde os 61 minutos, golo de Willyan, mas permitiram que os açorianos, que também somaram a terceira partida sem derrota desde o regresso e que estavam com menos uma unidade depois da expulsão de Lincoln, aos 75, empatassem aos 81, através de uma grande penalidade convertida por Rashid.Com este empate, o Santa Clara está cada vez mais perto de assegurar a permanência na I Liga, ocupando o oitavo lugar, com 35 pontos, mais 14 do que os algarvios, que estão no 17.º posto, o primeiro abaixo da linha de despromoção, com 21 pontos, a quatro do Paços de Ferreira, a primeira equipa situada na zona de salvação e que cumpre o seu compromisso nesta ronda na quarta-feira, recebendo o Belenenses SAD.