Portimonense com atenção redobrada no Dragão para evitar erros que se pagam caros

"O FC Porto tem um vasto grupo de atletas de qualidade e temos de estar alerta desde que o árbitro apita até que a partida termine. Qualquer desconcentração, qualquer distração, qualquer passe errado que provoque uma transição pode penalizar-nos bastante", alertou Paulo Sérgio, na conferência de imprensa de antevisão à partida da oitava jornada da competição.

Nesse sentido, prosseguiu, a sua equipa "tem de estar com todas as atenções redobradas" na abordagem ao encontro com o FC Porto, que, nas 20 receções anteriores ao Portimonense para a Liga, somou 20 vitórias.

"Quiçá contra adversários que não têm esta qualidade que o FC Porto tem, o erro às vezes é perdoado, [mas] contra estas equipas normalmente os erros não são perdoados, fazem-nos pagar caro", salientou o técnico do Portimonense.

Paulo Sérgio preparou a sua equipa "para estar muito atenta" e "para procurar saber desfrutar da bola" nos momentos de posse, mas também para ter "muita concentração naquilo que é a manobra e os posicionamentos do FC Porto".

"E, depois, não inventar. Jogar simples, jogar fácil, jogar seguro, porque estas equipas em transição são fortíssimas", avisou, prometendo que o Portimonense vai "tentar de tudo para conseguir trazer algo positivo de um jogo difícil".

Com os portistas a virem de duas derrotas consecutivas, frente a Benfica, para a Liga, e Barcelona, para a Liga dos Campeões, Paulo Sérgio frisou que o adversário vai procurar inverter esse ciclo negativo.

"Nós conhecemos muito bem a forma de o FC Porto jogar. Esses dois jogos, um em que jogou grande parte do tempo contra 10, e um jogo da `Champions` em que não foi em nada, antes pelo contrário, inferior ao adversário, [só] não obteve o resultado [pretendido], mas a qualidade do futebol e aquilo que nós reconhecemos no FC Porto está lá, por isso, esses resultados não influenciam em nada aquilo que vai ser o jogo de amanhã [domingo]", afirmou.

O Portimonense tem melhor produção como visitante -- é nessa condição que regista as suas duas vitórias na prova --, mas o técnico referiu que isso não tem qualquer influência na partida de domingo.

"É um jogo, uma história que vai ter de ser escrita amanhã e nós queremos muito estar à altura dessa partida e conseguir competir contra uma equipa com o potencial que o FC Porto tem", concluiu.

O FC Porto, terceiro classificado, com 16 pontos, recebe o Portimonense, 11.º, com oito, no domingo, às 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.