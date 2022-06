Portimonense confirma três laterais de uma assentada

O lateral-esquerdo Gonçalo Costa, jovem internacional português até aos sub-17, mudou-se do Sporting, onde fez quase integralmente a sua formação, desde 2009, para Portimão, rubricando um contrato válido até 2025.



Natural de Setúbal, o defesa começou para o futebol num clube da cidade (Os Amarelos), mas transferiu-se para os 'leões' ainda como infantil.



Na época passada, Gonçalo Costa cumpriu 21 encontros pelo Sporting B na Liga 3.



Para o flanco esquerdo da defesa do Portimonense, e com contrato por três épocas, chega também Moustapha Seck, com dupla nacionalidade senegalesa e espanhola, oriundo do Leixões, da II Liga.



O lateral, de 26 anos, que alinhou em 54 jogos (um golo) nas duas temporadas pela equipa de Matosinhos no segundo escalão, fez a sua formação no FC Barcelona (Espanha) e na Lázio (Itália), passando depois pelos italianos da Roma, Carpi, Empoli e Livorno.



Zié Ouattara, lateral direito natural da Costa de Marfim, de 22 anos, assinou igualmente até 2025 pelos algarvios.



O jogador teve uma passagem de cinco anos pelo Vitória de Guimarães, alinhando pelos juniores, sub-23, equipa B e equipa principal.



Internacional olímpico pelo seu país, representou a Costa do Marfim em Tóquio2020, disputados em 2021 devido à covid-19.



A equipa algarvia conta, para já, com quatro reforços para a temporada 2022/23, depois de ter anunciado, no final de maio, o extremo Rui Gomes.