Portimonense e Arouca empatam em jogo com quatro bolas nos `ferros`

O avançado brasileiro André Silva colocou o Arouca em vantagem, aos 52 minutos, mas Luquinha ‘anulou’ a diferença aos 71, numa partida em que os postes evitaram mais golos para as duas equipas.



A equipa de Paulo Sérgio, que em casa leva apenas duas vitórias em oito jogos, continua no sexto lugar, com 24 pontos, enquanto o Arouca voltou a pontuar, após duas derrotas consecutivas, ocupando provisoriamente a 10.ª posição, com 14.



O técnico do Portimonense, que vinha de uma vitória (1-0) em Moreira de Cónegos, fez três mudanças no ‘onze’, com as entradas de Lucas Fernandes, Fali Candé e Aponza, enquanto o treinador do Arouca mudou quatro elementos face à derrota caseira com o Vizela (1-4), chamando Victor Braga, Gastón Campi, Quaresma e Pité.



Paulo Sérgio tinha avisado, na antevisão à partida, que não queria uma equipa sobranceira, mas a abordagem algarvia à partida revelou precisamente o contrário: um conjunto apático e adormecido, deixando o Arouca dominar e criar mais perigo durante os primeiros 25 minutos.



Logo aos três minutos, na sequência de canto, o central João Basso atirou para defesa do guarda-redes Samuel Portugal, que dois minutos depois viu Bukia rematar por cima, após contra-ataque.



Basso voltou a criar perigo, rematando à figura, aos 18, Arsénio atirou às malhas laterais com corte de um defesa local na jogada seguinte e, no canto posterior, o outro central, Gastón Campi, acertou no poste direito da baliza algarvia.



O ligeiro ‘despertar’ do Portimonense só chegou aos 26 minutos, num remate de Lucas Fernandes que obrigou Victor Braga a defesa apertada para canto, que resultou depois num cabeceamento de Aponza ao poste.



Até final da primeira parte, porém, as coisas não se modificaram, o que levou o técnico dos locais, Paulo Sérgio, a operar dupla mudança no meio-campo ao intervalo, com as entradas de Pedro Sá e Luquinha para tentar ‘virar’ a situação no setor mais ‘apagado’ da equipa.



O Arouca abriu o marcador aos 52 minutos, num remate de Pité que Samuel defendeu para a frente, surgindo André Silva a ‘atacar’ a recarga mais rápido do que os defensores algarvios para assinar o seu terceiro golo no campeonato.



A partir daí, o Portimonense ‘pegou’ em definitivo no jogo – Pedrão ameaçou mas Victor Braga ‘encheu’ a baliza, aos 58 –, enquanto os arouquenses, em contra-ataque, estiveram perto do 0-2 – o isolado Arsénio por cima.



Com os locais a ‘apertarem’ cada vez mais, a igualdade chegou aos 71 minutos, numa finalização fácil de Luquinha para a baliza vazia, após perda de bola de Campi a meio-campo e remate de Fabrício ao poste.



Na melhor fase do encontro, em ritmo de parada e resposta, os lances de perigo sucederam-se nos dois lados do campo – Bukia levou a bola aos ‘ferros’ pela quarta vez no jogo e Samuel evitou o golo de Altman na recarga (81) e Moufi atirou a centímetros do poste (85) –, mas o resultado já não se alterou.