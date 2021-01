Portimonense e Belenenses SAD em busca de pontos

Sem perder em casa há três encontros, o conjunto algarvio é 16.º e antepenúltimo classificado e procura descolar do lanterna-vermelha Boavista, com quem está em igualdade pontual (11).



O Belenenses SAD tem apenas mais um ponto do que o Portimonense e não vence há quatro encontros, mas apenas sofreu duas derrotas como visitante, frente a Benfica e Marítimo.



Em Portimão, vão defrontar-se os dois piores ataques da I Liga, com o Portimonense a ter nove golos marcados, mais três do que os "azuis".



A partida tem início marcado para as 20h15 e terá arbitragem de João Bento.



Em Portimão, vão defrontar-se os dois piores ataques da I Liga, com o Portimonense a ter nove golos marcados, mais três do que os "azuis". Resultados da 14.ª jornada:



Sporting - Rio Ave, 1-1



FC Porto – Benfica, 1-1



Paços de Ferreira - Sporting de Braga, 2-0



Tondela – Boavista, 3-1



Nacional – Moreirense, 0-1



Santa Clara – Famalicão, 1-2



Vitória de Guimarães – Farense, adiado para 17 de fevereiro.



Gil Vicente – Marítimo, 0-1

