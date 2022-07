Portimonense impõe primeira derrota ao Sporting (2-0) na pré-época

Segundo o sítio oficial do Sporting, que sofreu assim o primeiro desaire de 2022/23, a equipa algarvia já vencia por dois golos, marcados por Yago Cariello e Welinton, ao intervalo do jogo, que teve duas partes de apenas 35 minutos.

Na noite de terça-feira, os `verde-e-brancos` bateram a AS Roma (3-2), treinada pelo português José Mourinho e que conta com o guardião campeão europeu por Portugal no França2016 Rui Patrício, no Estádio Algarve, somando a quarta vitória numa pré-época em que também empataram em três ocasiões.

O treinador dos `leões`, Ruben Amorim, apostou num `onze` inicial com jogadores menos utilizados: André Paulo, Fatawu, Ricardo Esgaio, José Marsà, Flávio Nazinho, Nuno Santos, Morita, Mateus Fernandes, Bruno Tabata, Paulinho e Youssef Chermiti.

A equipa do Sporting regressa agora ao trabalho na Academia de Alcochete e domingo recebe o espanhol Sevilha no denominado `Troféu Cinco Violinos`, seguindo-se um encontro com o inglês Wolverhampton, em 30 de julho, novamente no Estádio Algarve.

Os `wolves`, treinados pelo português Bruno Lage, contam no plantel com os lusos José Sá, Nelson Semedo, Bruno Jordão, Ruben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Podence e Chiquinho.