Portimonense "moralizado" só pensa na vitória na receção ao Paços de Ferreira

“Estamos confiantes, mas temos de estar muito atentos para o confronto com uma equipa de grande qualidade, com muitos e bons argumentos, e que necessita também de pontos”, alertou o técnico dos algarvios.



Folha falava na conferência de imprensa de antevisão do jogo que opõe o Portimonense, 17.º classificado, com 13 pontos, ao Paços de Ferreira, 16.º, com 14, que se disputa no sábado, às 15:30, no Estádio Municipal de Portimão.



O treinador da equipa algarvia antevê um jogo “extremamente difícil, que o Paços de Ferreira vai complicar ao máximo, devido à necessidade que tem de amealhar pontos, situação que é comum às duas equipas”.



“Não nos podemos desconcentrar daquilo que é o nosso jogo, mantendo o foco, e sermos competentes para conseguirmos um bom resultado, que é a vitória e os três pontos”, sublinhou.



Folha reconheceu que vai defrontar um adversário moralizado, “que vem de uma vitória na última jornada [venceu o Moreirense por 1-0] sobre um adversário muito difícil”.



“Temos de estar preparados para todas as dificuldades que nos possam ser criadas para vencermos o jogo”, advertiu.



O treinador disse ainda que a ausência de Lucas Fernandes, lesionado, vai obrigar a alguns acertos na equipa para o encontro com o Paços de Ferreira, embora “existam opções para colmatar essa ausência”.



“Tenho confiança em todos os jogadores e conto com os que estão disponíveis para manter a competitividade e fazer um bom jogo”, concluiu.



De acordo com o boletim médico do clube, Lucas Fernandes sofreu um traumatismo no joelho esquerdo no jogo com o Boavista, “que causou uma entorse, gerando um processo inflamatório no ligamento colateral medial”.



Segundo o boletim médico, o processo inflamatório “pode variar muito no tempo de paragem, pelo que o atleta será reavaliado de novo, ficando fora das opções para o jogo com o Paços de Ferreira”.