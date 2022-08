Portimonense "não está adormecido" com o mau arranque do Marítimo

“O Marítimo tem um conjunto de jogadores de valia, portanto, não estamos adormecidos com os maus resultados que tiveram até agora. Antes pelo contrário, estamos muito alerta, sabemos que vão tentar dar uma resposta ao nível do que de melhor sabem fazer”, afirmou o técnico, na antevisão da deslocação à casa dos madeirenses, que somam três derrotas em três jogos.



O treinador do Portimonense antecipou uma “tarefa difícil”, acrescentando que respeita “muito os profissionais que estão do outro lado” e que os algarvios vão “competir e brigar pelos pontos”.



“Nós não temos outra postura. Podemos não conseguir [pontuar], mas a nossa obrigação é sempre essa: dar o nosso máximo na busca dos pontos em disputa”, disse.



O Portimonense desloca-se à Madeira depois de uma vitória caseira sobre o Vitória de Guimarães, por 2-1, com uma “reação abrilhantada” pela reviravolta no marcador.



“Foi uma resposta muito boa, de muita capacidade, muita entrega e contra um adversário de valor. Ficámos satisfeitos, mas isso já é passado. Temos de voltar a provar e voltar a fazer bem depois de amanhã, não há muito tempo para ficar a celebrar ou agarrados a essas coisas, porque senão adormecemos. Temos de estar muito alerta, porque vamos ter uma batalha dura na Madeira”, reforçou Paulo Sérgio.



O técnico abordou ainda os festejos polémicos do avançado brasileiro Yago Cariello no golo da vitória, aos 88 minutos, quando usou a ‘bandeirola’ de canto para simular ‘disparos’ na direção dos adeptos vimaranenses.



“No dia a seguir ao jogo conversei com ele. É um jovem respeitador, um bom miúdo que se está a estrear na Liga. Na emoção de um golo aos 88 minutos, teve um ato irrefletido, que já conversámos, já tratámos internamente e que não queremos que se repita. Ponto final parágrafo”, frisou.



Paulo Sérgio confirmou ainda que o avançado hondurenho Bryan Róchez (ex-Nacional), que iniciou a época lesionado, já recuperou e está convocado para o compromisso na Madeira.



O Marítimo, 18.º e último classificado da I Liga, ainda sem pontos, recebe o Portimonense, um dos terceiros classificados, com seis, no sábado, em jogo marcado para o Estádio do Marítimo, no Funchal, às 15.30, com arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.