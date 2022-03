Portimonense quer conquistar frente ao Estoril Praia os pontos "que têm fugido"

"Vai ser um jogo equilibrado, competitivo, entre duas equipas que vão procurar ganhar. É mais uma batalha nesta caminhada. Reconhecendo as qualidades do adversário, estamos prontos para explorar as nossas capacidades, ir à procura dos golos e dos três pontos que nos têm fugido", disse o técnico, na antevisão à partida da 26.ª jornada.



Se o Portimonense não vence desde dezembro, o Estoril Praia, que chegou a ocupar o quarto lugar, é hoje oitavo classificado, também devido a uma crise de resultados: desde a visita a Portimão, à nona jornada, somou duas vitórias em 16 jogos na Liga.



"O campeonato traz estas coisas, não é virgem. No nosso caso, sabemos bem porquê do nosso menor rendimento a partir de janeiro. No caso do Estoril Praia, eles melhores do que eu saberão porque não estão a conseguir os resultados da primeira volta. Nós temos as coisas bem identificadas", afirmou Paulo Sérgio.



Expulso na partida frente ao Benfica (1-2), o técnico do Portimonense vai para a bancada, mas explicou que a equipa treinou para tentar ultrapassar a sua ausência.



"Em alguns momentos, sinto que a minha voz é importante, para alertar, mas esta é a realidade. Treinámos isso, treinámos com menos intervenção minha e mais intervenção do (adjunto) Bruno (Veríssimo), e vamos procurar que, de facto, eu não faça lá falta", referiu.



Paulo Sérgio foi expulso por estar fora da área técnica "repetidamente", mas viu na decisão um "rigor excessivo". "Se formos avaliar isso, nunca estava um treinador no banco dos suplentes em qualquer jogo da Liga", acrescentou.



Com Moufi de fora, por castigo, e Pedrão lesionado, habituais titulares, o setor defensivo vai ter duas baixas de peso.



"Trabalhámos para suprir essas ausências com outros elementos, que estão prontos para dar respostas e agarrar as oportunidades", reforçou o treinador do Portimonense.



O Estoril Praia, oitavo classificado, com 31 pontos, recebe no sábado o Portimonense, nono, com 29, em jogo marcado para as 15:30, no Estádio António Coimbra da Mota, com arbitragem de Artur Soares Dias (Porto).