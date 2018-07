Portimonense regressa ao trabalho com seis reforços para a temporada 2018/19

Lusa Comentários 02 Jul, 2018, 16:25 | Futebol Nacional

"Podem ser feitos ainda alguns ajustes no plantel, embora tenhamos tudo praticamente definido", disse aos jornalistas Rodiney Sampaio, presidente da SAD do emblema algarvio durante a apresentação do novo treinador António Folha, em Portimão.



Com um orçamento de três milhões de euros para a época 2018/19, o Portimonense mantém a maioria dos jogadores que disputaram a temporada passada, na qual alcançou o 10.º lugar na classificação final, com 38 pontos.



No dia do regresso ao trabalho, o clube algarvio apresentou 28 jogadores, 23 dos quais transitam da temporada passada e seis reforços: os defesas Maicon (ex-Ferroviária Futebol, Brasil), o japonês Yuta Koike (ex-Ryutsu Keizai, Japão), Brendon (ex-Académica), Jean Felipe Silva (ex-Varzim) e Gustavo (ex-Penafiel) e os médios Iago Campo (ex-São Paulo) e Gustavo (ex-Penafiel).



Saíram do Portimonense, três dos jogadores habitualmente utilizados na época passada, o avançado Fabrício, de 28 anos, melhor marcador da equipa, com 15 golos, para os japoneses do Urawa Red Diamonds, o médio Ewerton, de 25 anos, que assinou por quatro temporadas com o FC Porto, e o defesa Rafa Soares, que está a ser negociado com o Vitória de Guimarães.



O Portimonense inicia os treinos na terça-feira sob o comando do treinador António Folha, tendo como adjuntos Rui Sá Lemos e Fábio Moura, ambos ex-FC Porto, Ricardo Pessoa, que abandonou a carreira como jogador no final da época passada no Portimonense e Pedro Silva, o único elemento que transita da anterior equipa técnica.



"O objetivo é fazer uma época tranquila e manter o clube na I Liga", indicou António Folha que se estreia como treinador n primeiro escalão do futebol nacional.



O clube algarvio realiza um estágio de preparação durante a próxima semana em Penafiel, culminando com a participação nos dias 14 e 15 de julho, no torneio da Póvoa de Varzim, com o Varzim, o FC Porto B e o Vitória de Guimarães.



O Portimonense tem já agendados dois jogos de preparação: com o FC Porto, no dia 17, e com os franceses do Lille, no dia 25, ambos em Portimão.







Plantel provisório do Portimonense para 2018/19:



- Guarda-redes: Leonardo, Ricardo Ferreira e Stojisic.



- Defesas: Lucas, Jadson, Maycon (ex-Ferroviária Futebol), Felipe Macedo, Hackman, Yuta Koike (ex-Ryutsu Keizai), Ruben Fernandes, Brendon (ex-Académica), Jean Felipe da Silva (ex-Varzim) e Sarpong.



- Médios: Iago Campos (ex-São Paulo), Ryuki, Dener, Bruno Ramos, Bruno Reis, Manafá, Pedro Sá, Hebling, Wellington, Marcel, Chidera e Gustavo (ex-Penafiel).



- Avançados: Pires, Nakajima, André Clóvis.



Treinador: António Folha.







Saíram: Fabrício (Urawa Red Diamonds, Japão), Ewerton (FC Porto), Rafa Soares (possível transferência para o Vitória de Guimarães). Os médios Fede Varela e Galeno e o avançado Rui Costa regressaram ao FC Porto, clube pelo qual estavam cedidos por empréstimo ao Portimonense.