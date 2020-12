Portista Pepe sofreu contratura muscular na perna direita

O jogador teve de ser substituído na terça-feira no jogo da I Liga em que o FC Porto venceu fora o Vitória de Guimarães por 3-2, com Pepe a sair aos 31 minutos em dificuldades físicas, entrando para o seu lugar o francês Malang Sarr.

Esta é a terceira lesão da época do defesa, que teve de parar no final de outubro, devido a uma lesão na planta do pé, e apenas regressou em 16 de dezembro, na Taça da Liga, sofrendo nova lesão, uma fratura na arcada do rosto.

Pepe voltou a falhar o jogo seguinte, para o campeonato com o Nacional, mas regressou uma semana depois, na vitória na Supertaça diante do Benfica (2-0), num jogo em que utilizou uma proteção no rosto.

O central, de 37 anos, deverá agora ser baixa no jogo de domingo da 12.ª jornada da I Liga, em que o FC Porto, terceiro classificado, recebe o Moreirense, nono, em encontro com início marcado para as 21:00.

No treino de hoje, o treinador Sérgio Conceição continuou sem contar com Mbemba e Mbaye, a recuperarem de lesões e que fizeram apenas trabalho de ginásio, enquanto Marcano fez exercícios em treino condicionado.

Os `dragões` voltam a treinar na quinta-feira, a partir das 10:30 no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia.