Portista Rodrigo Mora é o mais jovem de sempre a jogar na II Liga

O ainda juvenil, com 15 anos, oito meses e 10 dias, entrou aos 90+1 minutos do jogo, realizado no Estádio Luís Filipe Meneses, em Vila Nova de Gaia, tendo substituído Nilton Varela.



O avançado superou o feito alcançado pelo médio Ricardinho, que, em 02 de fevereiro de 2022, então com 16 anos, um mês e seis dias, se estreou pelo Mafra frente ao Leixões, em jogo da 16.ª jornada da II Liga de 2021/22.



Rodrigo Mora é um extremo esquerdo que começou no Custóias, em Matosinhos, na época 2015/16, e ingressou no FC Porto na temporada seguinte, tendo prosseguido aí a sua formação futebolística.