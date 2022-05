Portugal com novo recorde de quase 200 mil futebolistas federados

O número supera o total de 196.521 praticantes federados registado antes da pandemia de covid-19, na temporada de 2019/20.



Segundo a FPF, o maior crescimento verificou-se no setor feminino, com mais 30% de jogadoras inscritas do que há dois anos.



No futsal também houve evolução semelhante, de 2.058 atletas para as atuais 2.210.



O escalão etário com maior crescimento de todos foi o das crianças sub-7, de ambos os géneros, no futebol e no futsal, respetivamente com subidas de 49 e de 40 por cento.



A FPF aprovou um plano transversal de desenvolvimento da modalidade até 2030, data em que pretende organizar o Campeonato do Mundo conjuntamente com Espanha, apontando, entre outros objetivos, atingir a fasquia dos 400 mil federados.