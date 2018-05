Portugal faz último treino antes de teste com Tunísia

Lusa Comentários 27 Mai, 2018, 09:52 | Futebol Nacional

O selecionador Fernando Santos deverá contar com 19 jogadores no treino no Municipal de Braga, às 18:00, com Cristiano Ronaldo, que no sábado venceu a Liga dos Campeões pelo Real Madrid, a ser a ausência mais notada.



Além de Cristiano Ronaldo, apenas o guarda-redes Rui Patrício, o médio Bruno Fernandes e o extremo Gelson Martins ainda não se apresentaram, depois de terem jogado a Taça de Portugal pelo Sporting há uma semana.



Fernando Santos vai falar pela primeira vez desde o início do estágio de preparação para o Mundial2018, numa conferência de imprensa marcada para as 17:30.



Em 28 de maio, Portugal defronta a Tunísia, em Braga, no primeiro particular que serve de teste para o próximo Campeonato do Mundo.



Em 9 de junho, após os particulares com a Bélgica (dia 02 em Bruxelas) e com a Argélia (dia 07 em Lisboa), a equipa lusa viaja para a Rússia, onde tem estreia marcada frente à Espanha, em 15 de junho, em Sochi.



Além dos espanhóis, Portugal defronta Marrocos a 20 de junho, em Moscovo, e o Irão, de Carlos Queiroz, a 25, em Saransk, nos restantes jogos do grupo B do Mundial2018, que termina em 15 de julho.