Partilhar o artigo Portugal goleado pela campeã Espanha no Europeu feminino de sub-17 Imprimir o artigo Portugal goleado pela campeã Espanha no Europeu feminino de sub-17 Enviar por email o artigo Portugal goleado pela campeã Espanha no Europeu feminino de sub-17 Aumentar a fonte do artigo Portugal goleado pela campeã Espanha no Europeu feminino de sub-17 Diminuir a fonte do artigo Portugal goleado pela campeã Espanha no Europeu feminino de sub-17 Ouvir o artigo Portugal goleado pela campeã Espanha no Europeu feminino de sub-17

Tópicos:

Albena, Jose Diaz Gutierrez, Salma Paralluelo, Silvia Lloris,