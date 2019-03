Portugal soma segunda vitória no apuramento para o Europeu de sub-17

Lusa Comentários 23 Mar, 2019, 15:00 / atualizado em 23 Mar, 2019, 15:00 | Futebol Nacional

Com o vencedor de cada um dos oito grupos a garantir um lugar na fase final do Europeu, que decorrerá entre 03 e 19 de maio na República da Irlanda, Portugal passou a somar seis pontos, contra três da Rússia, que ainda joga hoje frente à Escócia, anfitriã do grupo 6.



Os portugueses, treinados por Emílio Peixe, garantiram a vitória hoje, novamente no Saint Mirren Park, em Paisley, com golos de Pedro Brazão, aos 10 minutos, e Gerson, aos 29, com a Polónia a reduzir por Zalewski, aos 79, depoiis de terem batido os escoceses na primeir jornada (2-0).



"Globalmente, estivemos muito bem, foi um jogo muito exigente. Agora vamos aguardar pelos resultados para vermos a nossa posição. Estamos já a pensar no próximo jogo e temos muita vontade de somar mais uma vitória", disse no final o selecionador Emílio Peixe.



A Rússia, que na primeira jornada venceu a Polónia por 3-2, e a Escócia defrontam-se a partir das 16:00.



Portugal e Rússia defrfontam-se na terceira e última jornada, na terça-feira, no Cappielow Park, em Greenock.



Apuram-se para o Europeu os vencedores dos oito grupos e os sete melhores segundos classificados (contabilizando resultados com o primeiro e o terceiro).



Jogo no Saint Mirren Park.



Portugal – Polónia, 2-1.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Pedro Brazão, 10 minutos.



2-0, Gerson, 29.



2-1, Zalewski, 79.



Equipas:



- Portugal: Samuel Soares, Tomás Esteves, Eduardo Quaresma, Tomás Araújo, Rafael Brito, João Daniel, Daniel Rodrigues (Famana Quizera, 63), Paulo Bernardo (Tiago Ribeiro, 88), Gerson Sousa (Bruno Tavares, 59), Pedro Brazão (Henrique Pereira, 59) e Fábio Silva (Tiago Tomás, 88).



(Suplentes: Diogo Almeida, Tiago Ribeiro, Rodrigo Rêgo, Filipe Cruz, Famana Quizera, Bruno Tavares, Henrique Pereira, Tiago Tomás e Gonçalo Batalha).



Treinador: Emílio Peixe.



- Polónia: Bieszczad, Nikodem Niski (Niewiadomski, 84), Filip Dymerski, Lukasz Bejger (Patryk Peda, 77), Bieganski, Kaminski, Turski (Dudzinski, 46), Michal Rakoczy (Wedrychowski, 68), Jakub Iskra, Zalewski (Gorski, 84) e Kozlowski.



(Suplentes: Bieganski, Peda, Szramowski, Rybicki, Wedrychowski, Gorski, Dudzinski e Niewiadomski).



Treinador: Przemyslaw Malecki.



Árbitro: Ümit Öztürk (Turquia).



Ação Disciplinar: Cartão amarelo para Bejger (36), Rafael Brito (44 minutos), Filip Dymerski (72) e Tomás Esteves (78).