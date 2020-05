Preparador físico do Tondela preocupado em evitar lesões

”, assumiu Sérgio Villacampa, no final do segundo dia de treinos.Em declarações divulgadas pelos canais de comunicação do clube, o preparador físico considerou que “os jogadores conseguiram manter a condição física”, mas não a técnica.”, contou.Sergio Villacampa adiantou queo plano incide num “retorno à atividade de forma continuada, muito progressiva”, e”.”, acrescentou o técnico.





O que está pela frente







Do plano de trabalhos estabelecido pelo clube até o regresso do campeonato da I Liga, no último fim de semana de maio, para as 10 jornadas que faltam para acabar esta época, fazem parte exercícios que “mantenham a progressão nos conteúdos”.”, assumiu.Neste sentido, Sergio Villacampa acrescentou que “o que está definido só se vai constatar no dia a dia”, mas, ainda assim, o trabalho vai manter-se “assim nesta semana e na segunda” e, talvez ainda na segunda, e na terceira é que se acrescenta” conteúdo.Quando a I Liga de futebol foi suspensa, o Tondela, 14.º classificado, com 25 pontos, preparava-se para ir ao Estádio da Luz enfrentar o segundo classificado, Benfica, com 59 pontos.