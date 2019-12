Presidente da AG do SC Braga aprova contratação de Rúben Amorim

O ex-técnico da equipa B dos “arsenalistas” do Minho é promovido depois do afastamento de Ricardo Sá Pinto, decidido pelo presidente António Salvador.



A escolha conta com a aprovação de António Marques, presidente da Assembleia Geral da SAD bracarense.



Segundo o mesmo, em declarações ao jornalista da Antena 1, Fernando Eurico, Rúben Amorim não é um treinador estranho no clube e é promovido porque tem mérito e surge na altura certa.



A época está boa na Europa e na Taça da Liga mas é no campeonato que os “guerreiros” estão mais desiludidos.



António Marques diz que o presidente tem dado tudo às equipas técnicas e por isso o Sp. Braga vai ter que chegar ao lugar no campeonato que habituou o país.