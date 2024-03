Presidente da APAF aplaude divulgação dos áudios nos estádios

“Não é um modelo perfeito, mas é algo que vai sendo construído e em que efetivamente pode existir uma melhor comunicação. Atualmente, o que diz o protocolo é o que os árbitros estão a fazer. Quando se iniciou o videoárbitro estávamos muitos fechados no protocolo e, até há um mês, isto era proibido. Por isso, isto é um passo importante e estes pequenos passos devem ser dados”, enfatizou, à margem da apresentação da recandidatura à liderança do referido organismo nacional.No passado fim de semana, e já depois de ter ocorrido na II Liga de futebol, na Taça de Portugal feminina e na Taça da Liga feminina, os árbitros explicaram, pela primeira vez na I Liga de futebol, as decisões que envolveram a intervenção do VAR.Sobre o tema, Luciano Gonçalves disse ainda que





Além disso, o dirigente abordou também uma eventual presença dos árbitros nas entrevistas rápidas após os jogos.



“É, efetivamente, o que os árbitros também querem. Também gostariam de chegar ao final dos jogos e, de alguma forma, explicar o porquê das decisões”, justificou, repisando o facto de ainda não haver “abertura” do IFAB, organismo que supervisiona as leis de jogo do futebol, algo que acredita que “no futuro possa acontecer”.





Árbitros portugueses no Europeu2024



Luciano Gonçalves foi também questionado sobre uma possível presença de árbitros portugueses no Campeonato da Europa 2024, antecipando boas perspetivas para que isso aconteça.



“Era muito importante. É para isso que os nossos árbitros trabalham diariamente. Já merecíamos ter estado em competições anteriores, mas tal não aconteceu”, disse o líder e novamente candidato ao cargo do organismo que representa os árbitros portugueses, falando em “bons sinais da Europa”.



“Quero acreditar que, quase de certeza, vamos ter representação portuguesa no Europeu e isso é um sinal de reconhecimento do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e dos nossos árbitros. Dos que lá poderão ir e de todos os outros que incentivam e contribuem diariamente. A acontecer, será uma vitória de todos, até dos árbitros de base”, salientou o presidente da APAF.