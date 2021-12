Presidente da República condecora Fernando Gomes e elogia trabalho na FPF

Numa cerimónia de homenagem para assinalar os 10 anos de Fernando Gomes na liderança da FPF, que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras, Marcelo Rebelo de Sousa destacou a aproximação entre os portugueses e a federação e as seleções, considerando o atual líder do organismo um homem de "consenso".", afirmou Marcelo.O Presidente da República referiu que,", disse.Marcelo Rebelo de Sousa enalteceu não só a capacidade de liderança de Fernando Gomes, mas também a pessoa que é.", defendeu, considerando que, numa mensagem dirigida ao primeiro-ministro, António Costa, que também esteve presente.





Gomes e a importância de saber ganhar e perder







Já Fernando Gomes, que agradeceu a cerimónia, lembrou as conquistas de outras modalidades nos últimos anos, além do futebol, para assinalar que "".O líder da FPF destacou que o desafio do desporto e do futebol é fazer com que o "esporádico passe a sistemático", mas que, para isso, é essencial aceitar que "".", afirmou.Fernando Gomes defendeu ainda que não se pode ficar parado olhar para a "medalha ou taça" conquistada, sendo essencial "virar-se para baixo no dia seguinte e continuar a trabalhar a base".", disse.





Costa e o prestígio para Portugal







O primeiro-ministro, António Costa, agradeceu a Fernando Gomes a forma como tem "".", afirmou.António Costa referiu que existe uma federação "muito diferente do que era" antes de Fernando Gomes, lembrando que, além de resultados desportivos, conseguiu trazer importantes provas para o país.", salientou.





Ceferin e um amigo leal







Quem também marcou presença foi o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, que foi distinguido pela FPF com o troféu "Quinas de Ouro 2021".", salientou o dirigente esloveno.O líder do organismo que tutela o futebol europeu destacou ainda Fernando Gomes como um "".", concluiu.