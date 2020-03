Presidente do Belenenses SAD diz ser "impensável" não concluir I Liga

“Os campeonatos profissionais não vão acabar, isso nem sequer está em cima da mesa. Quando recomeçarmos a jogar, depois de termos permissão para isso, vamos continuar a cumprir as 10 jornadas que faltam de igual forma. Quando se terminar este campeonato, começa-se o seguinte”, sublinhou.



Em videoconferência de imprensa promovida pela formação lisboeta, Rui Pedro Soares ressalvou ainda que o intervalo entre o final da temporada 2019/20 e o início da época seguinte poderá ser “mais pequeno que o costume”.



Rui Pedro Soares realçou que é “prematuro” falar sobre a estabilidade financeira dos clubes de futebol portugueses, que “é uma indústria diferente das outras”, mas explicou, com dados do Belenenses SAD, como o facto de 72% dos custos decorrerem de salários, o impacto financeiro que esta paragem provocará no futebol.



“Dependemos de algumas receitas. As receitas televisivas são 50% das receitas previsíveis numa época, mais as receitas de bilheteira e outro tipo de receitas, inclusive, venda de direitos de jogadores. As receitas que considerávamos certas, neste momento temos de as considerar como uma dúvida”, contou.



O dirigente do atual 13.º classificado da I Liga, com 26 pontos, alertou ainda para as “necessidades de financiamento” dos clubes, como a antecipação das receitas televisivas, que “não é possível” acontecer.



“Vamos ter problemas de tesouraria nesta indústria, do ponto de vista global, mas não conseguimos antecipar a intensidade e como vamos responder. Quando for possível, com certeza que, um dia, o futebol vai regressar”, assegurou.



O Belenenses SAD tem seis jogadores no plantel principal que terminam contrato em 30 de junho, revelou o presidente, que confessou não saber como se irá resolver o problema, tendo apenas a certeza de que “o futebol vai ser penalizado por uma queda abrupta da economia provocada por uma paragem”.



“É nossa vontade continuar com os jogadores [em final de contrato], mas não sabemos que condições podemos oferecer e que condições eles aceitam. É um momento de incerteza”, disse, reforçando que “é cedo para conseguir prever todas as consequências desta queda abrupta”.



A direção do Belenenses SAD e o treinador Petit têm mantido contacto e, para a próxima temporada, a prioridade passa por “tentar manter os jogadores que acabam contrato e promover três ou quatro jogadores da equipa de sub-23”, mas Rui Pedro Soares não descarta contratações, face ao interesse de outros clubes em atletas dos ‘azuis’.



