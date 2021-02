Presidente do Boavista queixa-se de ter sido “roubado” frente ao Gil Vicente

”, atirou Vítor Murta, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após o encontro com os minhotos.Com dois lances na mira, que resultaram num cartão amarelo mostrado ao médio Angel Gomes e no segundo golo do Gil Vicente, o líder do Boavista apontou quepara entrar no recinto portuense.”, lamentou.Yves Baraye assinou o golo do triunfo minhoto, aos 85 minutos, a passe de Pedro Marques, responsável, no entendimento dos "axadrezados", por uma falta sobre o defesa colombiano Cristian Devenish, num lance que precisou de ser confirmado pelo VAR.”, frisou.Vítor Murta foi o único elemento do emblema portuense a comparecer na sala de imprensa, depois de o Boavista ter completado a primeira volta do campeonato na 16.ª e antepenúltima posição, com 14 pontos, um acima do lanterna-vermelha Farense.”, defendeu.As "panteras" vão abrir a segunda metade da edição 2020/21 da I Liga com a receção ao Nacional na terça-feira, às 19h00, no Estádio do Bessa, no Porto, num desafio da 18.ª jornada em que o jovem promissor inglês Angel Gomes terá de cumprir castigo.

“Pedi para vir cá olhos nos olhos e sem máscara para que não haja dúvida de que quem está a falar é o presidente. O Boavista tem vindo a ser prejudicado e ficámos calados até hoje (sexta-feira). Toda a gente percebeu o que se passou. Como é que o Angel Gomes leva o amarelo da forma que levou? Não vai jogar no próximo jogo”, concluiu.