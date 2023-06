Presidente do Gil Vicente anuncia novo treinador "até ao final da semana"

"Entendemos que devíamos seguir um caminho diferente. Não aconteceu nada de extraordinário, é o normal no futebol e, em princípio, até ao final desta semana iremos anunciar o novo treinador", disse Francisco Dias da Silva, à margem da participação na Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, no Porto.

O dirigente do emblema de Barcelos abordou, ainda, o caso que envolve o ex-presidente da Mesa da Assembleia Geral da LPFP, Mário Costa, pelo alegado envolvimento em tráfico de seres humanos.

"São coisas que infelizmente aconteceram, mas que agora estão entregues à parte judicial. O ex-presidente da Mesa da Assembleia Geral já não faz parte da Liga e terá de dar as suas justificações a outras entidades. Já não é um assunto interno da Liga", disse Francisco Dias da Silva.

O dirigente reconheceu, ainda assim, que se tratou de um "processo negativo para o futebol português e para LPFP", mas considerou que já teve "um ponto final".

"É uma situação muito negativa, mas as coisas foram tratadas. Mesmo não havendo garantias de que nunca mais vão acontecer, a LPFP tem feito um bom trabalho a lidar com o sucedido", afirmou.

O presidente do Gil Vicente considerou, por fim, que "o nome" do presidente da LPFP, Pedro Proença, "não sai beliscado deste caso".

"Acredito que ele, como eu, foi apanhado de surpresa com este caso, mas que lidou com a situação no tempo e do modo certos", completou Francisco Dias da Silva.