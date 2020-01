Presidente do Guimarães queixa-se da arbitragem no jogo com o Benfica

Num jogo em que as "águias" venceram por 1-0, com golo de Cervi (23 minutos), o lance referido pelo dirigente aconteceu aos 45+1 minutos, quando o vitoriano Davidson caiu na área encarnada após possível falta de Rúben Dias.", disse o responsável, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, após a partida.

O responsável vitoriano criticou ainda a equipa de arbitragem liderada por Nuno Almeida pela eventual dualidade de critério em alguns cartões amarelos exibidos, em prejuízo do emblema minhoto.









Miguel Pinto Lisboa considerou, aliás, que a nomeação de uma equipa de arbitragem semelhante à que esteve presente no duelo da quarta jornada do campeonato, na vitória do Benfica no terreno do Sporting de Braga (4-0) - Nuno Almeida a árbitro e Rui Costa no videoárbitro - foi uma "" por parte do Conselho de Arbitragem da FPF.





Crítico no arremesso de tochas







O dirigente também criticou o arremesso de tochas oriundas da Bancada Norte, setor onde se encontravam os adeptos do Benfica, tendo dito que a situação se assemelhou aos descontos de tempo do basquetebol e "", prejudicando a equipa que estava em desvantagem, o Vitória.", reiterou.O dirigente enalteceu ainda a exibição dos seus jogadores, por terem sido capazes de se "superiorizarem a um adversário fortíssimo", e também o "equilíbrio emocional" dos mesmos face às interrupções verificadas.