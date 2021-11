Presidente do Marítimo acredita no regresso aos Barreiros no domingo

”, afirmou à Lusa o presidente do único clube madeirense no patamar mais alto do futebol português.Segundo o líder ‘verde rubro’, o clube “”, mas garantiu que a decisão de adquirir um tapete de relva de cerca de 300 metros quadrados partiu da direção do Marítimo para “acelerar o processo”.”, destacou, referindo-se à partida do próximo domingo para a 12.ª jornada do campeonato.Os rolos foram transportados para o arquipélago num contentor frigorífico para que “a relva mantivesse todas as suas características”, tendo chegado ao Funchal proveniente do continente “nas melhores condições”.O Marítimo está, até à data, impossibilitado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional de jogar no seu recinto desportivo devido às condições do relvado, que já recebeu duas avaliações negativas, a primeira diante do Sporting de Braga e a segunda frente ao FC Porto.Na vistoria levada a cabo esta tarde pelos técnicos da Liga (a última antes da receção aos 'castores'), apenas foi avaliada a colocação de um tapete “para verificar as condições da relva”, com o restante a ficar terminado na terça-feira devido à ausência de uma máquina que “já se encontra na Madeira, no porto do Caniçal”.”, frisou.No papel de anfitrião, o Marítimo, 17.ª classificado, com sete pontos, defronta o Paços de Ferreira, que se encontra na 11.ª posição, com 11, domingo, às 15h30.