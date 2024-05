Presidente do Marítimo diz que clube vive uma "situação financeira estável"

Em conferência de imprensa no Estádio do Marítimo, o líder dos `verde rubros` prometeu construir uma "equipa muito competitiva" para a próxima temporada, tendo assumido "inteira responsabilidade" pelo falhanço no objetivo inicial do clube em subir à I Liga.

O presidente do Marítimo confirmou que o treinador Fábio Pereira vai continuar no comando técnico dos maritimistas, para depois dizer que o técnico madeirense foi sempre a primeira escolha da sua direção, pelo "empenho, seriedade e ADN Marítimo".

Carlos André Gomes disse que "nem tudo foi mau", pois foram "criadas bases para o futuro", e lembrou que o emblema insular "lutou pela subida de divisão até ao último jogo", apesar de muitos terem dado o "Marítimo como morto".

Relativamente à agressão a um adepto, ocorrida no domingo, no Aeroporto da Madeira, o presidente maritimista reconheceu que "foi um erro", pediu "desculpa ao sócio" e promete que jamais voltará a repetir, mas diz que é um incidente que "fica para trás".

O Marítimo hipotecou no domingo as hipóteses de chegar ao play-off de subida, após empatar 2-2 com o Académico do Viseu, em partida da 34.ª e última e jornada da II Liga de futebol, tendo terminado na quarta posição, com 64 pontos, os mesmos do AVS, que foi terceiro, mas com vantagem no confronto direto.