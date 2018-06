Presidente do Marítimo diz que situação de Daniel Ramos "não está decidida"

Lusa Comentários 05 Jun, 2018, 17:06 | Futebol Nacional

"Estamos num período em que todos têm o tempo para refletir. Estou quase em contacto permanente com o Daniel Ramos, mas a certeza, porém, é de que nada está decidido, mas também é possível que rapidamente fique decidido. Falta limar alguns pequenos detalhes, que são financeiros", referiu, à margem da receção da equipa feminina de futebol na Assembleia Legislativa da Madeira.



Sem poder dar uma "resposta afirmativa" sobre a resolução da ida do técnico para o Desportivo de Chaves, que tem sido noticiado na imprensa desportiva, Carlos Pereira garante compreender a vontade de Daniel Ramos, embora tenha de pensar também no melhor para o Marítimo.



"O Daniel sabe que gosto muito dele, mas o Marítimo é o clube a que devo muito e a que devo a responsabilidade de gerir da melhor forma. Tem a ver com um retorno daquilo que foi uma formação, a valorização que nós fizemos e também porque nós tivemos de pagar quando o Daniel veio para o Marítimo. Eu respeito muito a vontade que o Daniel tem, porque fez duas épocas muito boas no Marítimo e a sua cotação está em alta", comentou.



O presidente dos 'verde rubros' admitiu que Daniel Ramos tem "pouca ou nenhuma vontade" em continuar na Madeira, mas lembrou que os "contratos são para se cumprir", pois o vínculo do treinador ao Marítimo termina apenas no verão de 2019.



Não existe receio de o técnico ficar "contrariado" nos insulares, acredita Carlos Pereira, que disse após o fim do mercado de transferências, há "objetivos a alcançar" e o do Marítimo, uma vez mais, "é a Liga Europa".



Em caso de saída de Daniel Ramos, o presidente maritimista revelou estar preparado para a situação, que seria resolvida rapidamente.



"Quando termina uma etapa, o Marítimo tem logo a outra pronta de certeza e se isso vier a acontecer, o Marítimo tem já na sua bolsa de valores o nome indicado", disse.



Daniel Ramos chegou ao Marítimo em setembro de 2016, proveniente do Santa Clara, numa altura em que a equipa estava na zona de despromoção, e terminou a época 2016/17 no sexto lugar, levando os madeirenses à Liga Europa.



Na última temporada - 2017/18 - os 'verde rubros' não conseguiram repetir o feito, tendo ficado na sétima posição do campeonato.