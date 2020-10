Presidente do Marítimo nega acusações de fraude fiscal

”, sublinhou o líder do clube madeirense, em declarações à agência Lusa.A Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Marítimo, e mais cinco dirigentes do clube, incluindo o presidente Carlos Pereira, vão a julgamento, em 19 de janeiro de 2021, no Juízo Central Criminal do Funchal, pelos crimes de fraude fiscal contra a Segurança Social, onde o Estado exige o pagamento de 2,2 milhões de euros, revelou o Diário de Notícias da Madeira.A acusação recai sobre o alegado esquema de pagamentos a treinadores e jogadores, de 2001 a 2005, a partir de paraísos fiscais, que permitiam escapar aos impostos e contribuições sociais. O inquérito foi iniciado há 14 anos, inserido na 'Operação Furacão', a maior investigação conduzida pelo DCIAP (Departamento Central de Investigação e Ação Penal) a esquemas de fugas de impostos.”, criticou o presidente maritimista.





Líder dos verde-rubros justifica-se





Carlos Pereira alertou que o Marítimo tem sido “ressarcido daquilo que pagou” e, por isso, colocou dúvidas sobre o assunto.



“Se o Tribunal Administrativo tem dado a razão ao Marítimo, que tem sido ressarcido daquilo que pagou e que, hoje, não deve à Administração Tributária, penso que isto não faz muito sentido”, acrescentou.O líder do clube madeirense salientou que só poderia abordar este tema de forma “honesta, séria e transparente”, enaltecendo a disponibilidade que a instituição e os seus dirigentes têm para “colaborar com a justiça no apuramento da verdade”.“Quer os seus dirigentes, quer a instituição não têm nenhum problema em estarem disponíveis para o apuramento da verdade e contribuírem para que a justiça se faça no acompanhamento do que está a acontecer”, salientou.