Presidente do Moreirense quer imediações dos estádios sem adeptos

Numa mensagem publicada na página oficial dos ‘cónegos' na rede social Facebook, o dirigente lembrou que a "retoma do campeonato", agendada para quarta-feira, com o jogo entre Portimonense e Gil Vicente (25.ª jornada), o primeiro de 90 desafios sem público nas bancadas, é uma "situação nova", que "deve ser acompanhada pela responsabilidade inerente a todos".



"É sabido que a covid-19 ainda se mantém muito ativa, sendo necessário um esforço suplementar de todos nós no sentido de controlar o surto e evitar ainda mais as consequências drásticas da sua propagação. Apelo, assim, a todos os amantes do futebol, em especial aos adeptos do Moreirense e de toda a nossa região, que se mantenham em segurança e não se desloquem para as imediações dos estádios em dias de jogo", lê-se na mensagem publicada.



Vítor Magalhães pediu ainda aos adeptos do clube da vila de Moreira de Cónegos (concelho de Guimarães) para assistirem aos jogos "a partir de um lugar seguro", procurando espaços "onde seja possível evitar aglomerados de pessoas" e cumprir sempre "todas as recomendações da DGS [Direção-Geral da Saúde]", caso não o possam fazer nas próprias casas.



O responsável salientou ainda que a "maior demonstração de apoio" à equipa ‘cónega' por parte dos adeptos é "manter o devido distanciamento social", com "responsabilidade".



O Moreirense, oitavo classificado, com 30 pontos, volta a competir no sábado, às 21:15, num jogo da 25.ª jornada com o Boavista, 11.º, com 29, no Estádio do Bessa, no Porto, sem público na bancada.



O Governo aprovou, em 30 de abril, a realização das 10 jornadas por cumprir na I Liga portuguesa de futebol, mas com jogos à porta fechada, e a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, pediu hoje aos adeptos que mantenham distanciamento social de dois metros, que não partilhem objetos e celebrem sem contacto físico, caso assistam aos jogos em espaços comuns.



