Presidente do Paços quer clube na I Liga por muitos anos em dia de aniversário

Paulo Meneses, que falava hoje durante o hastear da bandeira do Paços de Ferreira, no arranque das comemorações dos seus 72 anos de vida (o clube foi fundado em 05 de abril de 1950), deu conta de “um clube ainda com alguma juventude, mas já com uma história que orgulha imenso” os pacenses.



“Que o Paços de Ferreira esteja sempre entre os primeiros do futebol em Portugal e que continue a ser o exemplo, como foi nestes 72 anos, em termos de honestidade e princípios, que, eu acho, podem começar a escassear no futebol. Esses são os dois maiores desejos e, depois, para esta época desportiva, que possamos acabar no lugar mais elevado possível”, disse Paulo Meneses.



O líder pacense disse ainda estar reconhecido a todos os sócios, àqueles que fundaram o clube, aos que o dirigiram e àqueles que o apoiaram, considerando que, “ter estado quase sempre na I Liga nos últimos 20/25 anos de 72 de vida, é um registo que a todos deve orgulhar e, também, responsabilizar”.



As celebrações dos 72 anos do Paços de Ferreira, atualmente no nono lugar do campeonato, arrancam hoje e culminam no dia do jogo com o Marítimo, da 29.ª jornada, no sábado.



Paulo Meneses quer ter o estádio cheio, deixando uma mensagem particular às “pessoas que são de Paços de Ferreira e dizem gostar muito do clube, sem serem sócios”.



“Vamos ter a entrada praticamente livre nesse jogo, da forma que o nosso departamento de comunicação irá anunciar. Queríamos ter o estádio completamente cheio, gostava que as pessoas demonstrassem o quanto gostam deste clube e que, depois de virem ao jogo, se fizessem sócios, para que, a partir do próximo ano, mostrássemos em cada jogo que gostamos muito do clube, de verdade e de coração”, concluiu.