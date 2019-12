Presidente do Rio Ave acredita que vai convencer Carlos Carvalhal a permanecer

"Ele apresentou a demissão, num momento de revolta. Agora, com mais calma, vamos repensar e vou tentar convencê-lo a permanecer. Ele está magoado com o futebol português. É um treinador de grande qualidade e acredito que irei conseguir convencê-lo a ficar", afirmou o presidente dos vila-condenses, à margem do sorteio dos quartos de final da Taça de Portugal, na Cidade do Futebol, em Oeiras.



No sábado, Carlos Carvalhal disse que pretendia apresentar a demissão e que iria pedir uma reunião ao presidente do clube, após o Rio Ave perder em casa com o Gil Vicente para a Taça da Liga de futebol, por 1-0, resultado que afastou os vila-condenses da 'final four' da prova.



Na 'flash-interview' da Sport TV, Carvalhal mostrou-se muito insatisfeito, mas, sem dirigir-se explicitamente à arbitragem, falou em desilusão em relação àquilo a que tem assistido e que não precisa do futebol "para ganhar dinheiro".



Silva Campos confirmou que se reuniu hoje com Carlos Carvalhal e que ambos ficaram de se voltar a encontrar depois do Natal, para discutir o futuro do técnico.



"Compreendo o momento dele. Vamos reunir-nos no dia 26, deixar passar a quadra natalícia e vamos tomar a decisão certa. Penso que serei a pessoa certa para o convencer a continuar no nosso projeto", referiu o presidente do Rio Ave.



Por outro lado, António Silva Campos voltou a criticar a arbitragem do Rio Ave-Gil Vicente: "É lastimável. Roubaram-nos um sonho. O Rio Ave tem respeitado o futebol português, mas há um momento de dizer basta e foi este o momento. Tínhamos o sonho de estar na 'final four', mas não nos deixaram. A 'final four' deste ano é uma mentira."



O Rio Ave, que dependia de si para estar na 'final four' da Taça da Liga, acabou no segundo lugar do grupo C, com os mesmos quatro pontos do Portimonense, enquanto o Sporting, que partia em posição mais difícil, acabou por se apurar.



Carlos Carvalhal chegou esta época ao Rio Ave, depois de na última ter estado no Sheffield Wednesday e depois no Swansea, e tem a equipa no sexto lugar do campeonato e apurada para os quartos de final da Taça de Portugal, cujo sorteio ditou hoje um embate com o Benfica, no Estádio da Luz.