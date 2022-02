Presidente do Sporting acusa elementos da organização do `clássico` de agredirem jogadores

Frederico Varandas, presidente do Sporting, acusou hoje elementos da organização do jogo, no Estádio do Dragão, de terem agredido jogadores da sua equipa, no final do ‘clássico’ com o FC Porto, da 22.ª jornada da I Liga de futebol.