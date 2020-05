Pretendentes aos "play-offs" do Campeonato de Portugal reúnem-se com FPF

Seis clubes do Campeonato de Portugal vão reunir-se na sexta-feira com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), devido ao descontentamento com o fim precoce do campeonato que impossibilitou a realização dos "play-offs", disse hoje à Lusa fonte do organismo.