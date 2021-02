Primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal dias 10 e 11 de fevereiro

Segundo o comunicado divulgado pelo organismo na página oficial na Internet, os bracarenses recebem no dia 10 o detentor do troféu, no Estádio Municipal de Braga, pelas 20h15, à mesma hora que o atual líder da II Liga será anfitrião do Benfica, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, no dia 11.

Os encontros da segunda mão estão provisoriamente agendados para o dia 3 de março, com início às 15h00.