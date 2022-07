Primeira meia hora eficaz permite triunfo do Fulham sobre o Estoril Praia

O encontro permitiu o primeiro contacto do Estoril Praia com os seus adeptos, visto que todos os jogos-treino anteriormente realizados haviam decorrido à porta fechada, e ainda o regresso de Marco Silva ao clube no qual se notabilizou como jogador e se lançou como treinador na sua carreira internacional.



Por esse motivo, o técnico português foi recebido com aplausos e cânticos pela massa adepta estorilista e recebeu ainda uma camisola do Estoril Praia pelas mãos do seu capitão, Joãozinho, alusiva ao número que utilizava no seu percurso enquanto futebolista no Estoril Praia, o 13.



A primeira meia hora revelou diferenças entre os dois conjuntos: os 'canarinhos', nonos classificados da passada edição da I Liga portuguesa, não conseguiram suster o maior poderio do adversário, recém-chegado à I Liga inglesa, que cedo se adiantou (aos sete minutos) através de canto cobrado pela esquerda por Andreas Pereira, para cabeceamento certeiro de Aleksandar Mitrovic, ao primeiro poste.



Cinco minutos volvidos, o protagonista repetiu-se e a 'fórmula' também: Harry Wilson bateu o canto pela direita e Mitrovic revelou-se mais lesto a atacar a bola que a defesa estorilista, chegando assim ao 'bis'.



Aos 25 minutos, o ponta de lança sérvio voltou a ser figura, desta feita para receber e amortecer a bola para um remate de fora da área de João Palhinha, português que se estreou a marcar com a camisola do Fulham, após a sua transferência do Sporting.



A reação do Estoril Praia chegou após a meia-hora e materializou-se numa grande penalidade conquistada por Tiago Santos na ala direita e convertida por André Franco.











Jogo disputado no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.



Estoril Praia -- Fulham, 1-3.



Ao intervalo: 1-3.



Marcadores:



0-1, Aleksandar Mitrovic, 07 minutos



0-2, Aleksandar Mitrovic, 12 minutos.



0-3, João Palhinha, 25 minutos.



1-3, André Franco, 33 minutos (grande penalidade).







Equipas:



- Estoril Praia: Dani Figueira, Tiago Santos, Bernardo Vital, Pedro Álvaro, Tiago Araújo (Gonçalo Esteves, 78), Loreintz Rosier (James Léa-Siliki, 86), Francisco Geraldes (Serginho, 86), André Franco (Mor Ndiaye, 74), Arthur Gomes (Elias Achouri, 78), Rodrigo Martins e João Carlos (Gilson Benchimol, 75).



(Suplentes: Thiago Rodrigues, Jota Oliveira, Gonçalo Esteves, Martim Filipe, Volnei Feltes, Mor Ndiaye, James Léa-Siliki, Duarte Carvalho, Titouan Thomas, Serginho, Elias Achouri, Leonardo Ruiz e Gilson Benchimol).



Treinador: Nélson Veríssimo.



- Fulham: Marek Rodák, Kenny Tete, Tosin Adarabioyo, Tim Ream, Antonee Robinson, João Palhinha (Nathaniel Chalobah, 75), Harrison Reed (Tyrese François, 75), Andreas Pereira (Jay Stansfield, 66), Harry Wilson, Bobby de Cordova-Reid (Luke Harris, 75) e Aleksandar Mitrovic (Rodrigo Muniz, 75).



(Suplentes: Paulo Gazzaniga, George Wickens, Marlon Fossey, Conor McAvoy, Idris Odutayo, Nathaniel Chalobah, Adrion Pajaziti, Luke Harris, Tyrese François, Tom Cairney, Neeskens Kebano, Sylvester Jasper, Jay Stansfield, Joe Bryan, Jean-Pierre Tiehi e Rodrigo Muniz).



Treinador: Marco Silva.







Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Aleksandar Mitrovic (60), Francisco Geraldes (60), Bernardo Vital (69) e Nathaniel Chalobah (87).



Assistência: cerca de 700 espetadores.