Proença inconformado com discriminação do futebol

Pedro Proença assumiu a surpresa com a proibição de regresso do público aos estádios até maio, segundo uma fonte do Governo citada pelo jornal Expresso.", admitiu Pedro Proença.Em declarações à agência Lusa, o presidente da LPFP recordou o agendamento do plano de desconfinamento, apresentado em 11 de março último, pelo primeiro-ministro, António Costa.", frisou.O líder do organismo que tutela o futebol profissional em Portugal relembrou a postura adotada desde o início da pandemia, recusando exceções, mas apelando à igualdade de tratamentos.", sublinhou.Por isso, Proença lamentou a discriminação.





Futebol promete reagir







", vincou.Nesse sentido, assumiu o inconformismo com a discriminação, prometendo empenhar-se para alterar esta decisão.", rematou.Em 11 de março, o Governo anunciou que a realização de eventos exteriores com diminuição de lotação vai ser autorizada a partir de 19 de abril e, 15 dias depois, em 3 de maio, grandes eventos exteriores com diminuição de lotação.

O Expresso noticia esta sexta-feira que uma fonte do Governo deu conta ao jornal que, até ao fim deste período de desconfinamento, eventos como o Grande Prémio de Fórmula 1 e a I Liga "não terão público".