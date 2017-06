Partilhar o artigo Proença pede serenidade e celeridade na investigação às denúncias do FC Porto Imprimir o artigo Proença pede serenidade e celeridade na investigação às denúncias do FC Porto Enviar por email o artigo Proença pede serenidade e celeridade na investigação às denúncias do FC Porto Aumentar a fonte do artigo Proença pede serenidade e celeridade na investigação às denúncias do FC Porto Diminuir a fonte do artigo Proença pede serenidade e celeridade na investigação às denúncias do FC Porto Ouvir o artigo Proença pede serenidade e celeridade na investigação às denúncias do FC Porto

Tópicos:

Canal, LPFP, Nomeação,