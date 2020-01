Professor Neca olha para o Benfica-Aves de duas faces

Benfica e Aves defrontam-se a partir das 19h00 desta sexta-feira, no Estádio da Luz.



Julian Weigl deverá estrear-se pelo Benfica. O alemão contratado ao Borrussia Dortmund é um dos convocados de Bruno Lage e perante o castigo de Adel Tarabt, o alemão tem oportunidade de se mostrar perante o último da tabela classificativa.



Os encarnados são amplamente favoritos mas nunca fiando, como fez questão e afirmar o técnico.



O professor Neca é um histórico treinador do Desportivo das Aves. Subiu a equipa à primeira divisão três vezes em 85, 2000 e 2006.



Também esteve no lado das “águias” como adjunto de Artur Jorge entre 94 e 96.



Em declarações ao jornalista Paulo Vidal reconheceu que o Benfica de Bruno Lage é um dos melhores da história do clube e que em campo impressiona.



O Aves vai ter que fazer pela vida ainda que o Benfica vá tomar a iniciativa do jogo, por isso o técnico dos avenses Nuno Manta Santos não tem alternativa senão defender bem e contra atacar melhor.



Mesmo que saia derrotado no terreno do campeão nacional o professor Neca deixa um desafio aos avenses para que se unam e não desistam de lutar pela manutenção.