Promovido Vizela anuncia seis saídas

"Chegou a hora dos nossos percursos seguirem direções diferentes. Fica, no entanto, a gratidão pelo profissionalismo e dedicação demonstrados de 'rainha' ao peito", lê-se num comunicado.



O Vizela ascendeu à I Liga 36 anos após a única presença no principal escalão do futebol nacional, depois de, em 2019/20, ter subido do Campeonato de Portugal à II Liga, ambos os feitos sob a orientação do treinador Álvaro Pacheco.