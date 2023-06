Proposta para entidade externa para arbitragem pronta em julho, avança FPF

Segundo a mesma fonte, no encontro do grupo liderado pelo presidente do CA da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), José Fontelas Gomes, estiveram presentes o presidente, Pedro Proença, e o diretor-executivo, Rui Caeiro, da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), assim como o presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), Luciano Gonçalves.



Além desta reunião, que contou com o apoio jurídico federativo, Fontelas Gomes já estabeleceu contactos unilaterais com outros sócios da FPF, como Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) e associações distritais e regionais, fomentando o debate sobre a criação desta entidade externa, num périplo que deve ficar concluído ainda este mês.



Ainda de acordo com a mesma fonte do CA da FPF, a intenção federativa passa por colocar a proposta do grupo de trabalho em consulta pública durante o mês de julho, para que possa analisada e avaliada.