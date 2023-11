PSP mantém dispositivo utilizado em jogos de risco

Os recentes distúrbios causados por adeptos encarnados na deslocação do Benfica a San Sebastián, para defrontar a Real Sociedad na Liga dos Campeões, não vão obrigar a um reforço de medidas, de acordo com Figueira de Chaves, que acrescentou que o dispositivo para o dérbi de domingo, no Estádio da Luz, como para outros jogos de risco elevado, já prevê esse tipo de situações.



"As medidas vão ser as habituais. Contamos sempre com as situações de pirotecnia e distúrbios, pelo que as medidas são as previstas para este tipo de jogos de risco elevado", afirmou o intendente, adiantando que, para casos como os verificados em Espanha, em que houve lançamento de tochas contra os adeptos locais dentro do estádio e confrontos antes do início do jogo, a polícia tenta "dentro do possível, identificar os autores através dos diversos instrumentos colocados à disposição".



O intendente acrescentou que alguns dos adeptos envolvidos nos distúrbios em San Sebastián "estão referenciados, pelo que a polícia tomará medidas em relação a esses adeptos": "Estando referenciados, haverá as devidas consequências".



O responsável referiu ainda que serão movimentados para o local a Divisão Policial da área, Divisão de Trânsito, Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Prevenção e Ação Rápida, e haverá o reforço da Unidade Especial de Polícia, através do Grupo de Intervenção e Cinotécnico.



Figueira de Chaves apelou para que, sendo este um jogo de risco elevado, com uma lotação prevista de 64.000 pessoas, os adeptos se desloquem com antecedência para o estádio, de preferência em transportes públicos, reforçando o habitual pedido de fair-play.



O Benfica, campeão em título e atual segundo classificado da I Liga, com 25 pontos, recebe o Sporting, líder com 28, no domingo, a partir das 20h30, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo com arbitragem de Artur Soares Dias.