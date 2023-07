Quadro de árbitros aumenta para 23, Vítor Ferreira despromovido

Em comunicado, o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deu conta das promoções de David Silva, da associação do Porto, e Iancu Vasilica, de Vila Real, que regressam à primeira categoria, e de Bruno Vieira, de Beja, e José Bessa, do Porto.

Vítor Ferreira, da associação de Braga, 21.º e último classificado na lista de árbitros C1 da época passada, foi despromovido à categoria inferior (C2), deixando o quadro, tal como Manuel Mota e Rui Costa, que, aos 46 e 47 anos, respetivamente, colocaram termo às suas carreiras, depois de terem terminado a temporada nos 20.º e 19.º postos.

Em maio, uma alteração ao regulamento de arbitragem passou a permitir que os árbitros pudessem continuar em atividade até aos 50 anos -- o atual limite está fixado nos 45 anos, podendo, face a essa alteração, prolongar-se até aos 50, caso o CA da FPF concorde.

O árbitro Nuno Almeida, da associação do Algarve, vai ser o mais velho do quadro nacional, com 47 anos, depois de ter sido o quarto classificado em 2022/23, atrás de Artur Soares Dias, primeiro, João Pinheiro, segundo, e Manuel Oliveira, terceiro.

Com sete árbitros, a associação do Porto é a mais representada no quadro, seguida de Lisboa, com quatro, Leiria e Braga, com dois cada, enquanto os restantes juízes são todos de estruturas regionais ou distritais diferentes.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da FPF confirmou que o quadro de videoárbitros (VAR) vai ser divulgado mais tarde.

- Lista dos 23 árbitros da primeira categoria (C1) para a época 2023/24:

André Narciso (AF Setúbal)

António Nobre (AF Leiria)

Artur Soares Dias (AF Porto)

Bruno Costa (AF Viana do Castelo

Bruno Vieira (AF Beja)

Carlos Macedo (AF Braga)

Cláudio Pereira (AF Aveiro)

David Silva (AF Porto)

Fábio Melo (AF Porto)

Fábio Veríssimo (AF Leiria)

Gustavo Correia (AF Porto)

Hélder Carvalho (AF Santarém)

Hélder Malheiro (AF Lisboa)

Iancu Vasilica (AF Vila Real)

João Gonçalves (AF Porto)

João Pinheiro (AF Braga)

José Bessa (AF Porto)

Luís Godinho (AF Évora)

Manuel Oliveira (AF Porto)

Miguel Nogueira (AF Lisboa)

Nuno Almeida (AF Algarve)

Ricardo Baixinho (AF Lisboa)

Tiago Martins (AF Lisboa)